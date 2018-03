Ein enttäuschender Geschäftsausblick hat die Aktien des Online-Händlers für Haustierbedarf zooplus am Donnerstag nach unten gezogen. Die Investitionen in das Wachstum drücken stärker auf die Profitabilität als gedacht. Sie brachen am Vormittag bis auf fast 158 Euro ein. Zuletzt waren sie mit einem Minus von noch immer 8,94 Prozent auf 164,00...

