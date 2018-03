Die DZ Bank hat Covestro nach dem Ausblick auf 2018 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 122 auf 92 Euro gesenkt. Nach der Aufnahme der Aktien in den Dax und einem sich abzeichnenden Ende des Booms beim Polyurethan-Vorprodukt TDI gebe es zunächst kaum Impulse für den Kurs, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei TDI werde der große Nachfrageüberhang wohl bald enden, weil Anbieter wie BASF die Kapazitäten erhöhten./bek/mis

Datum der Analyse: 22.03.2018

ISIN DE0006062144

AXC0205 2018-03-22/11:47