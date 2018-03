DAX - Kurz vor neuer Abwärtswelle?

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX hielt sich gestern wie avisiert den gesamten Tag in gespannter Erwartung des US-Zinsentscheids in einer vergleichsweise sehr engen Handelsspanne um die 12.300 Punkte-Marke, wie immer wollte sich keiner im Vorfeld groß aus dem Fenster lehnen. Heute Morgen eröffnet der Index dann deutlich schwächer, die erste Erholungsrally in Richtung des Eröffnungsgaps wurde zügig wieder abverkauft Richtung neue Tagestiefs.

Trotz eines leichten Überschießens auf der Oberseite muss die Erholung vom Dienstag in Richtung 12.320 Punkte als gescheitert und beendet betrachtet werden. Unterhalb dieses Widerstandslevels dominieren somit nunmehr die Chancen für eine neue größere Abwärtswelle in Richtung 12.000/50 Punkte und potenziell deutlich tiefer. Lediglich ein schneller Rebound zurück über 12.320/40 Punkte hellt das Chartbild wieder entscheidend auf für die Bullen, danach sieht es aber aktuell jedoch nicht aus. Unterhalb der Horizontalunterstützung im Bereich 12.140/60 Punkte droht eine Beschleunigung auf der Unterseite.



DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.02.2018 - 22.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 22.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HU9CFT 23,98 9.800 5,09 29.03.2018 DAX Index HW43VR 8,50 11.350 14,23 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 22.03.2018; 10:53 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW43ZQ 19,95 14.150 6,13 29.03.2018 DAX Index HU9JVL 25,96 14.750 4,70 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 22.03.2018; 10:53 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Kurz vor neuer Abwärtswelle? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).