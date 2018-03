Unterföhring (ots) -



Kino für die ganze Familie: Mit zwei großen Free-TV-Premieren bringt SAT.1 Schwung in die Osterfeiertage. Am Karsamstag macht sich Dreamworks' liebenswürdig-verfressener Panda Po auf zu seinem genial animierten dritten Abenteuer ("Kung Fu Panda 3", 31. März, 20:15 Uhr). Roland Emmerich lässt am Ostermontag in der bombastischen Fortsetzung "Independence Day - Die Wiederkehr" (20:15 Uhr) dagegen kein Schoko-Ei auf dem anderen! Frohe Ostern!



Animations-Spaß mit Dreamworks' "Kung Fu Panda 3": Seit seinem Kinodebüt 2008 ist der ebenso vom Essen wie vom Kung Fu begeisterte Panda Po zu einem Welterfolg geworden. Auch Teil drei hält sich an die Original-Rezeptur: brillante Animation, Gags für alle Altersgruppen am laufenden Band und jede Menge Action. Vor allem ist Po aber ein Charakter mit nachvollziehbaren Gefühlen - und so geht es auch ans Herz, wenn der Adoptivsohn einer Ente in "Kung Fu Panda 3" endlich seinen leiblichen Vater kennenlernt ... SAT.1 zeigt "Kung Fu Panda 3" am Samstag, 31. März 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Krawall am Feiertag mit "Independence Day 2": Es dauerte zwei Jahrzehnte, bis Roland Emmerich seinen Megahit "Independence Day" (1996) fortsetzte. Nicht nur die hässlichen Aliens kehren mit einem noch viel größeren Mutterschiff zur Zerstörung der Erde zurück. Auch der ewig skeptische Experte Jeff Goldblum und sogar Präsident Bill Pullman wurden zur neuerlichen Rettung des Planeten reaktiviert. Deutlich jünger: Mädchenschwarm Liam Hemsworth als draufgängerischer Kampfpilot ... SAT.1 zeigt "Independence Day - Die Wiederkehr" am Ostermontag, 2. April 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Das ganze Osterprogramm im Überblick:



Karfreitag, 30. März 2018, Familientag:



08:25 Uhr: "Flutsch und weg" Animation, USA 2006



10:00 Uhr: "Die Legende der Wächter" Abenteuer, USA 2010



11:45 Uhr: "Toy Story" Animation, USA 1995



13:50 Uhr: "Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte" Abenteuer, USA 2010



15:50 Uhr: "Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal" Familie, USA 2014



17:40 Uhr: "Kung Fu Panda: Secrets of the Furious Five" Animation, USA 2008



18:10 Uhr: "Kung Fu Panda" Animation, USA 2008



20:15 Uhr: "Genial daneben - Die Ostershow" Show, D 2018



Samstag, 31. März 2018:



20:15 Uhr: "Kung Fu Panda 3" Zum ersten Mal im Free-TV Animation, USA/RC 2016



22:00 Uhr: "Kiss & Kill" Action, USA 2010



23:55 Uhr: "Collateral" Thriller, USA 2004



Ostersonntag,1. April 2018:



14:20 Uhr: "Bee Movie - Das Honigkomplott" Animation, USA 2007



20:15 Uhr: "Fluch der Karibik" Abenteuer, USA 2003



23:00 Uhr: "Die drei Musketiere" Abenteuer, D/F/GB/USA 2011



01:05 Uhr: "Unbeugsam - Defiance" Antikrieg, USA 2008



Ostermontag, 2. April 2018:



11:45 Uhr: "Toy Story 2" Animation, USA 1999



15:15 Uhr: "Nach 7 Tagen - Ausgeflittert" Komödie, USA 2007



20:15 Uhr: "Independence Day: Wiederkehr" Zum ersten Mal im Free-TV Science-Fiction, USA 2016



22:35 Uhr: "Der Soldat James Ryan" Antikrieg, USA 1998



