FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) will den Vorstandsvorsitzenden des Konsumgüterkonzerns Henkel zu seinem nächsten Verbandspräsidenten machen. Hans Van Bylen wurde als Kandidat für die Wahl des VCI-Präsidenten am 27. September nominiert, wie der Branchenverband mitteilte. Van Bylen gehört bereits als Vizepräsident dem VCI-Vorstand an.

Bei seiner Wahl träte er die Nachfolge von BASF-Chef Kurt Bock an. Der 59-jährige Bock wird sein Vorstandsmandat bei dem Chemiekonzern zwar mit Ablauf der Hauptversammlung am 4. Mai aufgeben, setzt die Führung beim VCI aber bis zur Mitgliederversammlung im Herbst fort. Dies habe das Präsidium des Chemieverbandes beschlossen.

Dann stellt sich auch der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, Werner Baumann, zur Wiederwahl als Vizepräsident. Zudem wurde Martin Brudermüller, der am 4. Mai 2018 den Vorstandsvorsitz der BASF SE übernimmt, für die Neuwahl zum Vizepräsidenten nominiert.

