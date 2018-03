München (ots) - Die Zeitschrift Versicherungsmagazin hat gemeinsam mit der Analysegesellschaft Service Value GmbH zum achten Mal in Folge die "Makler-Champions" ausgezeichnet. Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde von 2.257 Maklern in der Sparte "Kranken" erneut mit "sehr gut" bewertet. Die Studie erfasst den Servicewert der Versicherungsgesellschaften und zeigt auf, wie die Serviceleistungen des Versicherers mit den Prozessen des Versicherungsmaklers kompatibel sind. Der Münchener Vorsorge- und Pflegespezialist wurde zum vierten Mal hintereinander von den Maklern auf das Siegerpodest gewählt. Die Preisverleihung fand am 20. März 2018 in Bonn statt.



Basis der Studie ist eine zwischen September und Dezember 2017 durchgeführte Online-Umfrage. Die Makler bewerteten die Versicherer in den Kategorien "Integrationsleistung", "Befähigungspotenzial" sowie "Zusatznutzen des Versicherers". Bei der Integrationsleistung geht es um die Frage, ob die Serviceleistungen des Versicherers mit den Strukturen und Prozessen des Maklers vereinbar sind. Das Befähigungspotenzial soll verdeutlichen, in welchem Ausmaß die Leistungen einen entscheidenden Beitrag zum Vertriebserfolg des Maklers liefern. Inwiefern die Versicherungen einen echten Mehrwert für den Makler schaffen, beantwortet die Frage nach dem Zusatznutzen des Versicherers. Die Ergebnisse dieser drei Teilkategorien wurden in einem sogenannten "Servicewert P" (P wie Partner) zusammengefasst, der maximal 100 Punkte erreichen kann. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Münchener Verein hier von 71 auf 75 Punkte verbessert. Die Punktezahl bedeutet "sehr gut".



"Die wiederholte Auszeichnung als Makler-Champion ist ein weiterer Beleg unserer exzellenten Servicequalität, für die wir erst Ende Februar zum fünften Mal in Folge auch den Deutschen Servicepreis verliehen bekommen haben", freut sich Ingo Buschmann, Vertriebsdirektor der Maklerorganisation der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Im Maklermarkt erhalten wir insbesondere für unsere Angebots-Software MV-Mobilrechner immer wieder ein positives Feedback. Unsere Makler und Vertriebspartner loben uns darüber hinaus für die Möglichkeit, unsere Produkte online abschließen zu können", ergänzt Buschmann. "Dass der Münchener Verein in der Sparte Krankenversicherung nach Ansicht der Makler zu den besten Versicherern gehört, spiegelt sich auch in der wachsenden Kundenzahl wider. Denn im Geschäftsjahr 2017 konnten wir hier 20.000 Neukunden gewinnen."



Münchener Verein Versicherungsgruppe