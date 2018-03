marktEINBLICKE um 12: Die Nervosität steigt, Commerzbank trifft es besonders hart

Die jüngste Fed-Leitzinsentscheidung war alles andere als überraschend, trotzdem zeigen sich Anleger an den Börsen nervös. Der DAX rutscht am Donnerstagmittag um rund 1 Prozent in die Tiefe. Auch weil sich das ifo Geschäftsklima erneut eingetrübt hat und weiterhin ein Handelskrieg droht.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,9% 12.192

MDAX -0,8% 25.568

TecDAX -1,9% 2.616

SDAX -0,3% 12.160

Euro Stoxx 50 -1,2% 3.358

Die Topwerte im DAX sind adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0), Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) und Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1). Besonders schlecht läuft es dagegen für die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001). Neben dem schwachen Gesamtmarktumfeld sorgt auch ein wenig optimistischer Analystenkommentar dafür, dass die Commerzbank-Aktie am Indexende notiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...