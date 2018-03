DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: DATA MODUL setzt die Erfolgsgeschichte im Geschäftsjahr 2017 mit einem Rekordergebnis fort DGAP-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Jahresergebnis DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: DATA MODUL setzt die Erfolgsgeschichte im Geschäftsjahr 2017 mit einem Rekordergebnis fort 22.03.2018 / 12:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DATA MODUL setzt die Erfolgsgeschichte im Geschäftsjahr 2017 mit einem Rekordergebnis fort - Auftragseingang erreicht mit 232,0 Mio. Euro (+17,4%) neuen Bestwert - Konzernumsatz wächst organisch um +10,7% auf 218,3 Mio. Euro - EBIT um +5,8% auf 15,9 Mio. Euro gesteigert - Ergebnis je Aktie legt um +3,8% auf 3,01 Euro zu München, 22. März 2018 - DATA MODUL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 in den wesentlichen Kennzahlen Bestwerte erzielt und das hohe Vorjahresniveau übertroffen. Die konsequente Verfolgung unserer Strategie hat dazu geführt, dass wir unsere selbstgesteckten Ziele erreicht und das Wachstum der vergangenen Jahre fortgesetzt haben. Im vierten Quartal erzielte die DATA MODUL einen Umsatz von 53,7 Mio. Euro (i.Vj. 48,8 Mio. Euro), dies entspricht einer Steigerung von 10,1%. Der Konzernumsatz legte dem guten Schlussquartalswert folgend für das Gesamtjahr 2017 um 10,7% auf 218,3 Mio. Euro (i.Vj. 197,1 Mio. Euro) zu. Die internationale Ausrichtung des DATA MODUL Konzerns konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter vorangetrieben und ein wesentlicher Anteil des Umsatzes im Ausland erzielt werden. Dies spiegelt sich in der deutlich gestiegenen Exportquote von 49,9% (i.Vj. 45,2%) wider. Mit einem Plus von 5,8% stieg das EBIT für das Gesamtjahr 2017 auf 15,9 Mio. Euro (i.Vj. 15,0 Mio. Euro). Darin enthalten ist das vierte Quartal 2017, welches aufgrund negativer Währungseinflüsse und gestiegenen Transaktionskosten einen Rückgang um -12,5% auf 3,5 Mio. Euro gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert (i.Vj. 4,0 Mio. Euro) verzeichnete. Für das Jahr 2017 beläuft sich die EBIT-Rendite auf 7,3% (i.Vj. 7,6%). Der Auftragseingang erzielte im Geschäftsjahr 2017 mit +17,4% ein sehr starkes Wachstum und markierte mit 232,0 Mio. Euro (i.Vj. 197,6 Mio. Euro) ein neues Allzeithoch. Dem guten Book-to-Bill-Verhältnis von 1,06 folgend, nahm der Auftragsbestand zum Stichtag 31.12.2017 um +5,7% auf 108,8 Mio. Euro gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert (i.Vj. 103,0 Mio. Euro) zu. Konzernkennzahlen In TEUR 2017 2016 Veränderung Umsatz 218.256 197.079 +10,7% Auftragseingang 232.036 197.576 +17,4% Auftragsbestand 108.849 102.965 +5,7% EBIT 15.913 15.039 +5,8% EBIT-Rendite (in %) 7,3 7,6 -3,9% Jahresüberschuss 10.623 10.228 +3,9% Ergebnis je Aktie (in EUR) 3,01 2,90 +3,8% Investitionen 4.427 4.031 +9,8% Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 403 395 +2,0% In Anbetracht der Geschäftsentwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von EUR 1,50 je Aktie auszuschütten. Ausblick Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet der Vorstand aufgrund des doch eher positiven Marktumfeldes eine positive Entwicklung des DATA MODUL Konzerns. 22.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen Landsberger Straße 322 80687 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 56017-105 Fax: +49 (0) 89 56017-102 E-Mail: investor-relations@data-modul.com Internet: www.data-modul.com ISIN: DE0005498901 WKN: 549890 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 667541 22.03.2018

