WASHINGTON (Dow Jones)--Die Veröffentlichung der am Donnerstag anstehenden US-Konjunkturdaten könnte sich witterungsbedingt leicht verzögern. Nach Mitteilung des Weißen Hauses öffnen die Bundesbehörden zwei Stunden später als üblich. Die Daten werden daher nicht vorab per Sperrfrist in den Räumlichkeiten der Behörden übermittelt und sekundengenau veröffentlicht, sondern von Webseiten abgegriffen.

March 22, 2018 06:37 ET (10:37 GMT)

