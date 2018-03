In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um die Deutsche Bank, Adidas, Siemens Healthineers, Facebook, Tesla, Millennial Lithium und Steinhoff. Und wieder eine schwere Enttäuschung der Deutschen Bank. Große Verluste beim Investmentbanking lassen die Aktie auf ein Mehrjahrestief abrutschen. Im Gegensatz dazu erreicht die Aktie von Adidas wieder ihr Allzeithoch bei 200 Euro. Was ist noch drin bei den beiden DAX-Werten?Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um das weitere Potenzial beim Börsenneuling Siemens Heathineers, den Daten-Skandal bei Facebook, das langfristige Potenzial der Tesla-Aktie, die Trendwende bei Millennial Lithium und die zunehmende Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz von Steinhoff.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.