Pyrolyx AG: Schließt einen Mezzanine-Finanzierungsvertrag in Höhe von fünf Millionen Euro ab DGAP-Ad-hoc: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Finanzierung Pyrolyx AG: Schließt einen Mezzanine-Finanzierungsvertrag in Höhe von fünf Millionen Euro ab 22.03.2018 / 12:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pyrolyx AG schließt einen Mezzanine-Finanzierungsvertrag in Höhe von fünf Millionen Euro ab München, 22.03.2018 Die Pyrolyx AG hat heute ein Mezzanine-Finanzierungvertrag mit der US-amerikanischen Arena Growth Holdings LLC in Höhe von EUR 5,0 Millionen mit Laufzeit von 5 Jahren abgeschlossen. Arena Growth Holdings ist spezialisiert auf nachhaltige Investments in Technologie- und Recycling Unternehmen. Das Kapital wird für die weltweite Expansion, den Aufbau und Ausbau der Produktion in den USA und zur Optimierung der Kapazitäten der bestehenden Produktion verwendet. Kontakt: Rolf-Hendrik Arens VP Communications & IR www.pyrolyx.com 22.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Nymphenburger Str. 70 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 856 335 50 Fax: +49 (0)89 856 335 55 E-Mail: info@pyrolyx.de Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A2E4L42 WKN: A2E4L4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 667501 22.03.2018 CET/CEST

