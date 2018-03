Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat nach dem Datenabfluss die Europachefs von Facebook in ihr Ministerium einbestellt. "Ich habe deshalb die Spitzen von Facebook Europe in das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz eingeladen", sagte Barley in Berlin. Sie kritisierte den Technologieriesen für einen "handfesten Skandal" und verlangte volle Aufklärung darüber, ob davon auch deutsche Nutzer betroffen sind.

Die SPD-Politikerin drohte den Amerikanern mit empfindlichen Strafen, die aber auf europäischer Ebene wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung ausgesprochen werden müssten. Die EU kann bis zu 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens als Strafe festlegen und einkassieren. Im vergangenen Jahr erreichte Facebook einen Umsatz von 40 Milliarden US-Dollar, was rund 32,5 Milliarden Euro entspricht. Barley will erreichen, dass die Nutzer zukünftig nicht mehr ellenlange Formulare über den Verbleib ihrer Daten vorgelegt bekommen, sondern zielgenau bestimmen können, welche persönlichen Daten sie weitergeben wollen.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass sich die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica illegal Zugang zu Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern verschafft hat. Das Unternehmen arbeitete im Wahlkampf für den jetzigen US-Präsidenten Donald Trump.

