Die zooplus AG (ISIN: DE0005111702), Europas führender Internethändler für Heimtierprodukte, blieb auch im Geschäftsjahr 2017 unverändert wachstumsstark.

Die Umsatzerlöse des Konzerns stiegen gegenüber dem Vorjahr um 22,2% und übersprangen mit 1.110,6 Mio. EUR erstmalig die Marke von mehr als einer Milliarde Euro deutlich. Absolut stiegen die Umsatzerlöse um 202 Mio. EUR. Wechselkursbereinigt lag das Wachstum der Umsatzerlöse bei 22,8%. In allen 30 europäischen Ländermärkten wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr zweistellige Wachstumsraten erzielt. Wesentlicher Treiber für das starke Wachstum waren die unverändert sehr hohe Loyalität der Bestandskunden sowie die insbesondere im zweiten Halbjahr erzielten Erfolge in der Neukundengewinnung. So wurde im vierten Quartal 2017 mit 24,8% die höchste Quartals-Wachstumsrate des Jahres 2017 gegenüber dem Vorjahr erzielt.

zooplus arbeitete auch im Geschäftsjahr 2017 profitabel und erzielte ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 4,1 Mio. EUR. Aufgrund von zusätzlichen ...

