Liebe Trader,

Der kleinere Bruder des Dax-Index der MDax-Index hat sich in den letzten Jahren besonders stark entwickelt und einen festen Aufwärtstrend etabliert. Dieser reichte bis Anfang dieses Jahres auf ein Verlaufshoch von 25.525 Punkten aufwärts, womit das Barometer jedoch gleichzeitig an die obere Begrenzung des langfristigen Trendkanals herangelaufen ist und sich mit einem weiteren Anstieg sehr schwer tut. Denn seit gut fünf Wochen pendelt der Midcap-Index MDax um seine gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Tagesbasis herum und konsolidiert den Kursrückfall aus Anfang dieses Jahres zunächst aus. Bedenklich zeigt sich jedoch eine Formation, in derer das Barometer derzeit steckt! Eine Konsolidierungsphase ist so weit nichts Außergewöhnliches, entweder nach einem starken Aufwärtsschub oder aber größerem Kurssturz. Hier kristallisiert sich jetzt aber zunehmend ein bärisch zu bewertendes symmetrisches Dreieck heraus, das auf eine Fortsetzung der an den Jahreshochs gestarteten Korrektur hinweist und somit weitere Abgaben folgen könnten. Noch aber bewegt sich der Index innerhalb seiner Grenzen, doch die Sorge um eine anschließende Verkaufswelle wächst zunehmend.

Short-Chance:

Unterhalb der Marke von 25.250 Punkten könnte demnach eine Auflösung des Dreiecks bevorstehen und Abgaben zunächst auf 25.077 Punkte und darunter auf die Februartiefs bei 24.808 Zählern hervorrufen. Aus technischer Sicht könnte es mit dem MDAX sogar auf die Horizontalunterstützung von 23.700 Punkten abwärts gehen, ehe wieder steigende Notierungen für eine Zwischenerholung sorgen. Auf der Oberseite dürfte nach aktueller Auswertung jedoch erst ein Kursanstieg des Index über das Niveau von mindestens 26.535 Punkten für eine merkliche Entspannung sorgen und Kursgewinne bis an den markanten Horizontalwiderstand zwischen 27.151 und 27.154 Punkten erlauben. Dann könnte sogar ein Test der Jahreshochs bei 27.525 Zählern bevorstehen.

Widerstände: 25.697 / 25.856 / 26.036 / 26.160 / 26.363 / 26.535 Punkte

Unterstützungen: 25.471 / 25.330 / 25.250 / 25.077 / 24.808 / 24.407 Punkte

Monatschart:



Tageschart:



M-Dax-Performance-Index, Täglich/Monatlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 25.573 Punkte; 12:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Index können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.