Die Ärzte im Grey Sloan Memorial Hospital operieren wieder! Das Hit-Drama geht bereits in die 14. Staffel. Und es wird aufregend wie selten zuvor: Meredith Grey (Ellen Pompeo) verliebt sich in Dr. Nathan Riggs (Martin Henderson). Doch ihr Glück hält nicht lange an: Nathans vor Jahren im Irak verschleppte Verlobte Megan (Abigail Spencer) wird mit schweren Verletzungen in das Grey Sloan Memorial gebracht. Ausgerechnet Meredith muss die Schwerverletzte operieren. Nathan steht zwischen den Stühlen - entscheidet er sich für die alte oder seine neue Liebe? ProSieben zeigt die neuen Folgen der 14. Staffel ab Mittwoch, 25. April 2018, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.



Fakten:



* Nicht ohne Meredith! Ellen Pompeo ist die zentrale Figur der Serie. Für Produzentin Shonda Rhimes ist daher klar: "Ich werde die Show so lange machen wie sie. Wenn sie nicht mehr will, hören wir auf".



* Marathon-Man Alex: Shonda Rhimes hatte den Piloten zur Serie eigentlich ohne Dr. Alex Karev geplant. Die Figur wurde nachträglich in das Drehbuch zur ersten Staffel geschrieben. Gut so! Justin Chambers ("Dr. Alex Karev") ist neben Ellen Pompeo ("Dr. Meredith Grey"), Chandra Wilson ("Dr. Miranda Bailey") und James Pickens, Jr. ("Dr. Richard Webber") von Anfang an dabei.



* Der Stoff ist noch lange nicht ausgereizt: Produzentin Shonda Rhimes schickt ab 22. März mit "Station 19" bereits das zweite "Grey's"-Serien-Spin-Off in den USA auf Sendung. Darin begleitet sie Dr. Ben Warren (Jason George), der seinen Arztkittel gegen einen Feuerwehr-Anzug der Seattle Fire Fighters tauscht - und auch Meredith (Ellen Pompeo) und Dr. Bailey (Chandra Wilson) statten den Feuerwehrfrauen und -männern von "Station 19" einen Besuch ab.



Meredith und die Liebe ...



Nach dem verheerenden Brand im Staffelfinale wird das Krankenhaus renoviert und die Ärzte können ihre Arbeit wieder aufnehmen. Doch nicht nur das Arbeitsleben stellt sie immer wieder vor neue Herausforderungen. Für Meredith Grey (Ellen Pompeo) dreht sich das Liebeskarussell weiter: In Dr. Nathan Riggs (Martin Henderson) hat sie endlich eine neue Beziehung gefunden. Doch ihr Glück hält nicht lange an: Nathans vor Jahren im Irak verschleppte Verlobte wurde endlich aus den Fängen ihrer Entführer befreit. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wird die Soldatin in das Grey Sloan Memorial Hospital gebracht. Ausgerechnet Meredith muss die Schwerverletzte operieren. Nathan steht zwischen den Stühlen - entscheidet er sich für die alte oder seine neue Liebe?



Der neue ProSieben-Serien-Mittwoch ab 25. April 2018 im Überblick:



20:15 Uhr - Start der 14. Staffel "Grey's Anatomy" 21:15 Uhr - Neue Folge "Lucifer" 22:15 Uhr - Neue Folge "Lucifer" 23:15 Uhr - Staffelfinale "The Exorcist"



