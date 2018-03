Nach der erneuten Zinserhöhung in den USA mehren sich in Deutschland die Stimmen, die eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik der EZB fordern. "Konjunkturell ist dieser Schritt überfällig", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, am Donnerstag. "Die Stimmung der deutschen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...