Bad Marienberg - Die Pyrolyx AG (ISIN DE000A2E4L42/ WKN A2E4L4) hat heute einen Mezzanine-Finanzierungvertrag mit der US-amerikanischen Arena Growth Holdings LLC in Höhe von EUR 5,0 Millionen mit Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen, so die Pyrolyx AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

