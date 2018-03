Weinfelden (ots) - Bereits seit Markteintritt 2009 verzichtet Lidl

Schweiz auf gratis Plastiksäckli an den Kassen. Jetzt folgen weitere

konkrete Ziele: Bis 2025 soll der Plastikeinsatz bei Verpackungen von

Lidl-Eigenmarken um mindestens 20 Prozent reduziert und alle

Kunststoffverpackungen 100% recyclingfähig konzipiert werden.



Nach dem kompletten Verzicht auf gratis Plastiksäckli an den

Kassen geht Lidl Schweiz seinen Weg konsequent weiter. Bei vielen

Verpackungen unserer Eigenmarken werden wir den Plastikanteil

reduzieren, entfernen oder vollständig durch andere Materialien

ersetzen. Der Hebel ist in diesem Bereich am grössten - denn die

Lidl-Eigenmarken machen je nach Saison rund 80 Prozent des gesamten

Sortiments aus. Das zweite grosse Ziel: Lidl Schweiz will bis 2025

alle Kunststoffverpackungen zu 100 Prozent recyclingfähig gestalten.



Verpackung vermeiden - Plastikanteil reduzieren



Lidl Schweiz setzt seit Jahren auf die Vermeidung und Reduzierung

von Verpackungsmaterialien. Gemeinsam mit Lieferanten wird laufend

daran gearbeitet, den Materialeinsatz und besonders den Einsatz von

Plastik zu reduzieren. Bei der Verpackung der Bio-Bananen wurde

beispielsweise die Umverpackung aus Plastik durch schlanke Banderolen

ersetzt. Ausserdem konnte bei vielen PET-Flaschen eine Reduktion des

Materialeinsatzes der Flaschen und Schrumpffolien bewirkt werden,

ohne Einbussen bei der Stabilität zu verzeichnen. Weiter werden

Kaffeekapseln nicht mehr einzeln verpackt und viele Textil- und

Kosmetikprodukte seit geraumer Zeit mit Banderolen statt

Umverpackungen aus Plastik ausgestattet.



Einsatz von recyceltem Kunststoff



Neben der Reduktion von Plastikverpackungen ist uns auch der

Einsatz von recyceltem Kunststoff ein wichtiges Anliegen. Bei

Getränkeflaschen konnte durch den Einsatz von recycelter Rohware ein

grosser Teil an neuem Material eingespart werden. Der Anteil an

recyceltem Kunststoff liegt beispielsweise bei den PET-Flaschen der

Lidl-Eigenmarke "Saskia" bereits bei 60 Prozent.



Originaltext: LIDL Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100016795

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100016795.rss2



Kontakt Lidl Schweiz:

Medienstelle

Dunantstrasse 14 8570 Weinfelden

Tel.: +41 (0)71 627 82 00

E-Mail: media@lidl.ch

www.lidl.ch

www.lidl.ch/darum

www.facebook.com/lidlch