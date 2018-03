Die Commerzbank hat das Kursziel für VTG nach der kartellrechtlichen Zustimmung zur Übernahme von Nacco von 41 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Damit habe der Schienenlogistiker eine sehr wichtige Hürde genommen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun müsse allerdings noch die zuständige Behörde in Österreich grünes Licht für die Übernahme geben. Das höhere Kursziel basiere auf einem Gelingen des Deals./bek/la Datum der Analyse: 22.03.2018

