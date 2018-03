Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Spezialpumpenhersteller habe über einen sehr zufriedenstellenden Start in das neue Jahr berichtet, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Investitionsprogramm könne sich auf solides mittelfristiges Wachstumspotenzial in wichtigen Endmärkten stützen. Allerdings fehlten noch konkrete Details zu den Vorhaben. Diese seien nun für die Hauptversammlung im Mai und den Kapitalmarkttag im Oktober versprochen./tav/ajx Datum der Analyse: 22.03.2018

ISIN: DE0006916604