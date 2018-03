Wallisellen (ots) -

- Künstliche Intelligenz (KI) macht Unternehmen anfälliger für

Grossschäden durch Cyberangriffe und technisches Versagen

- Verantwortung verlagert sich vom Menschen auf die Maschine:

Unternehmen sehen sich vor neuen, vielfach noch ungeklärten

Haftungsfragen

- Maximierung des Nettonutzens von KI durch vorausschauendes

Risikomanagement mit Fokus auf fünf Bereiche:

Softwareverfügbarkeit, Sicherheit, Verantwortlichkeit, Haftung

und Ethik

- Versicherungsbranche nutzt KI zur Automatisierung von

Prozessen, Risikoanalyse und besseren Kundeninteraktion



Chatbots, selbstfahrende Autos und vernetzte Maschinen in

digitalen Fabriken lassen erahnen, wie unsere Zukunft einmal aussehen

wird. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bringt Unternehmen

viele Vorteile wie höhere Effizienz, weniger repetitive Aufgaben und

einen besseren Kundenservice. Gelangt die Technologie jedoch in die

falschen Hände, könnten die potenziellen Gefahren den grossen Nutzen

schnell nivellieren. So steigert die allgegenwärtige Vernetzung die

Anfälligkeit gegenüber böswilligen Cyberangriffen oder technischem

Versagen, die zu grossflächigen Ausfällen und enormen finanziellen

Verlusten führen können. Unternehmen sehen sich zudem mit neuartigen

Haftungsfragen konfrontiert, da sich die Verantwortung für Handlungen

vom Menschen auf die Maschine verlagert.



In ihrer neuen Studie "The Rise of Artificial Intelligence: Future

Outlook and Emerging Risks" identifiziert die Allianz Global

Corporate & Specialty (AGCS) einerseits die Vorteile der zunehmenden

Implementierung von KI in Wirtschaft und Gesellschaft, weist aber

auch auf entstehende Risiken durch die neue Technologie hin. Bei KI,

auch als maschinelles Lernen bekannt, handelt es sich um Software,

die in der Lage ist, wie ein Mensch zu denken und zu entscheiden.

"Egal ob für Wirtschaft, Politik, Mobilität, Gesundheit, Verteidigung

oder Umwelt, KI bringt vielfältige Vorteile, aber auch potenzielle

Risiken mit sich. Wir brauchen dringend vorbeugende Massnahmen zur

Risikominderung, um den Nettonutzen bei der breiten Einführung von

KI-Anwendungen zu maximieren und unbeabsichtigte Nebenwirkungen zu

reduzieren", erklärt Michael Bruch, Head of Emerging Trends bei der

AGCS.



Schon heute können sogenannte "schwache" KI-Anwendungen bestimmte

Aufgaben wie das Erkennen von Texten ausführen. In Zukunft werden

"starke" KI-Anwendungen sogar in der Lage sein, autonome Fahrzeuge zu

steuern, genauere Wettervorhersagen zu treffen, Krankheiten zu

diagnostizieren, Finanzgeschäfte durchzuführen oder

Industriemaschinen zu bedienen und zu überwachen. KI tritt häufig in

Verbindung mit anderen neuen Technologien auf, wie dem Internet der

Dinge, der Datenanalytik oder der Blockchain. Laut Accenture könnte

KI die jährliche Wirtschaftswachstumsrate in zwölf Industrienationen

bis 2035 verdoppeln.



KI-Risiken bei Cyber und autonomen Fahren



Diese potenziellen Vorteile haben jedoch ihren Preis. KI erhöht

die ohnehin wachsende Gefahr durch Cyberrisiken weiter, die laut dem

Allianz Risk Barometer 2018 bereits eine der grössten Bedrohungen für

Unternehmen darstellen: So könnte KI-gestützte Software zwar

einerseits das Cyberrisiko für Unternehmen durch eine bessere

Erkennung von Angriffen reduzieren, andererseits aber ebensolche

Angriffe erleichtern, weil Planung und Durchführung einfacher werden.

Ein- und derselbe Hackerangriff - oder alternativ auch ein

Programmierungsfehler - könnten auf zahlreichen Rechnern repliziert

werden. Dadurch werden grosse globale Cybervorfälle wahrscheinlicher,

die laut Lloyds Schäden in Höhe von mehr als 50 Mrd. US-Dollar

verursachen könnten.



Im Bereich Mobilität werden hohe Erwartungen in KI-Anwendungen

gesetzt. Selbstfahrende Autos sollen menschliche Fehler als

Hauptursache für Unfälle beseitigen und KI in Verkehrsleitsystemen

den Verkehrsfluss besser steuern. Allerdings ist noch weithin

ungeklärt, wer bei Unfällen haftbar ist und welche ethischen

Grundsätze autonome Fahrzeuge in Dilemma-Situationen befolgen sollen,

wenn Gesundheit und Leben anderer Verkehrsteilnehmer auf dem Spiel

stehen.



Fünf Risikofaktoren von KI



Um entstehende KI-Risiken zu ermitteln, konzentriert sich AGCS auf

fünf Bereiche: Softwareverfügbarkeit, Sicherheit, Verantwortlichkeit,

Haftung und Ethik. "Eine verantwortungsbewusste Entwicklung und

Einführung von KI muss diese Faktoren berücksichtigen", fordert

Bruch. In Bezug auf die Sicherheit könnte beispielsweise das Rennen

um die schnelle Markteinführung von KI-Systemen dazu führen, dass

Überprüfungen nur unzureichend durchgeführt werden und so keine

sicheren und funktionalen KI-Anwendungen gewährleistet sind. Dies

könnte wiederum mehr Produktmängel und -rückrufe auslösen. Was die

Frage der Haftung betrifft, könnten intelligente KI-Agenten zwar

künftig dem Menschen viele Entscheidungen abnehmen, dafür aber

rechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. In der Regel haftet

der Hersteller oder Softwareprogrammierer von KI-Agenten für Fehler,

die bei Nutzern Schäden verursachen. Für auf KI basierende

Entscheidungen, die sich nicht direkt auf das Design oder die

Herstellung zurückführen lassen, die aber von einem KI-Agenten

aufgrund seiner Interpretation der Realität getroffen werden, könnte

nach aktuell geltendem Recht allerdings niemand explizit haftbar

gemacht werden. "Wenn die Anzahl der durch KI hervorgerufenen Schäden

zunimmt, kann es schnell teuer werden und langwierig sein, die

Entscheidungsfindung den Gerichten zu überlassen", meint Bruch. "Wir

brauchen Expertengremien, die die rechtliche Eintrittspflicht klären

und einen Haftungsrahmen ausarbeiten, der Designer, Hersteller oder

Verkäufer von KI-Produkten einer beschränkten Delikthaftung

aussetzt."



Der Versicherungsbranche kommt eine wesentliche Rolle zu, wenn es

darum geht, neue Risiken durch KI-Anwendungen zu minimieren oder

abzusichern. Traditionelle Deckungen müssen angepasst werden, um

sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen entsprechend zu schützen.

Versicherer müssen Unternehmen für solche Gefahren wie Cyberangriffe,

Geschäftsunterbrechungen, Produktrückrufe und Reputationsschäden

bessere Lösungen bieten können. Zudem werden sich wahrscheinlich neue

Haftpflichtversicherungsmodelle durchsetzen, die Hersteller und

Softwareanbieter stärker in die Pflicht nehmen und die

Gefährdungshaftung von Verbrauchern einschränken.



Versicherer als frühe Anwender von KI



Die Versicherungsbranche zählt aufgrund der großen Datenmengen und

wiederkehrenden Prozesse zu den Branchen, die stark auf maschinelles

Lernen setzen. "KI hat enormes Potenzial für Versicherer. Anfangs

wird sie die Automatisierung von Prozessen unterstützen, um die

Policenausstellung oder Schadenabwicklung für die Kunden zu

beschleunigen und zu verbessern", erklärt Bruch. AGCS setzt bereits

Roboter ein, um Dateneingaben in Systeme durchzuführen, und testet

"Bots", die die eingehende Briefpost, Emails oder auch Anrufe

automatisch klassifizieren und weiterbearbeiten.



Durch KI-unterstützte Datenanalysen werden Versicherer und ihre

Kunden zudem ein wesentlich besseres Verständnis der Risiken

erlangen, so dass diese effektiver verringert oder über neue

Versicherungslösungen absichert werden können. Nicht zuletzt wird KI

auch die Beziehung zwischen Versicherer und ihren Kunden verändern,

weil sie beispielsweise Self-Service-Angebote oder Beratung rund um

die Uhr ermöglicht.



Hinweis an die Redaktionen:



Die Studie ist unter diesem Link http://ots.ch/5sFdSF verfügbar.



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

Heidi Polke-Markmann

Tel.: +49 89 3800 14303, Mail: heidi.polke@allianz.com



Daniel Aschoff

Tel.: +49 89 3800 18990, Mail: daniel.aschoff@allianz.com



Bernd de Wall

Tel.: +41 58 358 84 14; Mail: bernd.dewall@allianz.ch