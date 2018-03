Liebe Trader,

Seit Beginn dieses Tages stehen Papiere der HeidelbergCement AG merklich unter Druck, nachdem das Unternehmen Donnerstag früh Zahlen aus 2017 vorgelegt hatte. Besonders der Ausblick enttäuschte und könnte womöglich noch zu einem fortgesetzten Abverkauf der Aktie sorgen. Schon seit September 2016 schwankt das Wertpapier von HeidelbergCement in einer groben Handelsphase zwischen 80,00 und 96,16 Euro seitwärts. Zuletzt markierte die Aktie zwar im Januar noch ein frisches Verlaufshoch bei besagten 96,16 Euro, kam wenig später aber merklich unter Druck und fiel massiv auf die untere Begrenzung um 80,00 Euro zurück. Dort versuchte sich das Papier zuletzt an einer Stabilisierung, doch wegen dem schwachen Ausblick gelingt dies in dieser Woche immer weniger. Sollte demnach dieses Unterstützungsniveau fallen, so könnte eine neuerliche Verkaufswelle auf Anleger zukommen.

Short-Chance:

Solange sich die HeidelbergCement-Aktie noch über den letzten Verlaufstiefs von 79,30 Euro behaupten kann, besteht die Chance auf eine direkte Trendwende zur Oberseite. Kursnotierungen unter diesem Niveau könnten aber rasch zum Verkaufsszenario führen. Als erste Anlaufstelle wird der EMA 200 bei derzeit 76,11 Euro favorisiert, darunter das Niveau von rund 74,00 Euro. Ein Stop sollte dann aber trotzdem nicht fehlen und über den aktuellen Wochenhochs von 82,52 Euro angesetzt werden. Eine merkliche Entspannung dürfte sich aber erst oberhalb der 50-Wochen-Durchschnittslinie von 85,46 Euro ergeben. Dann wären kurzfristig Gewinne bei der HeidelbergCement-Aktie bis zur runden Marke von 90,00 Euro möglich.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 79,30 Euro

Kursziel: 76,11 / 74,00 Euro

Stop: > 82,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,20 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



HeidelbergCement AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 79,64 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

