50 Jahre Big Mac: Den Geburtstag des beliebtesten Burgers der Welt feiert McDonald's Deutschland gleich mit mehreren Highlights. Darunter auch eine Produkt-Sensation: Fünf Wochen lang gibt es in den Restaurants den Big Mac in einer Sonderrezeptur - als "Big Mac Bacon TS" mit Tomate und Bacon.



"ZweiLagenReinesRindfleischSpezialsauceSalatEssigGurkeKäseZwiebel nineinemgetoastetenSesambrötchenMcDonald'sBigMäc" - mit diesem Slogan wurde der Big Mac bei seiner Einführung hierzulande beworben. Ein Spruch, der zum ersten Mal nach einem halben Jahrhundert nicht mehr gilt. Zum Jubiläum präsentiert sich die Burger-Ikone vom 22. März bis zum 25. April zusätzlich als Special Edition mit Bacon und Tomate. Das gab es noch nie. Neben dem neuen "Big Mac Bacon TS" kommen aber auch die Fans des Originals auf ihre Kosten. Den klassischen Big Mac bietet McDonald's Deutschland in allen teilnehmenden Restaurants im Promotionzeitraum nämlich für nur 1,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) an.



In der Kommunikation rund um den 50sten Geburtstag des Big Mac spielt McDonald's mit Gegensätzen



Ist der Big Mac mit Tomate und Bacon noch ein Big Mac? Diese Frage greift McDonald's Deutschland im von der Agentur LTT kreierten TV-Spot zum Jubiläum auf und zeigt: Egal ob Klassiker oder neue Version, der Big Mac ist eine zeitlose Ikone. Mehr Informationen auf der Aktionsseite: https://bigmac.mcdonalds.de/



Seit 50 Jahren ist der Big Mac das Produkt, das wie kein anderes für McDonald's steht und begeistert Fans über alle Altersgruppen. Guter Geschmack und Qualität sind eben unvergänglich. Genau das beweist ein anderer Spot, der im Rahmen der Markenkampagne "365 Gründe für McDonald's" am 22. März u.a. auf Instagram (http://www.instagram.com/mcdonaldsde) gespielt wird. Im Stile einer Kosmetikkampagne zeigt McDonald's auf humorvolle Art, dass dieser Klassiker einfach zeitlos gut ist und der Big Mac mit seinen Zutaten von namhaften Lieferanten wie Develey, Lieken oder Bonduelle auch nach 50 Jahren "Forever Young" ist. Die Kreation zum Film kommt von der Agentur SALT Works, umgesetzt wurde das Projekt von der Produktionsfirma Elements E.



Der komplette Clip als Director's Cut: https://youtu.be/YK4KCVJDBSY



Zum runden Geburtstag feiert McDonald's gemeinsam mit seinen Gästen die Burger-Ikone mit unterschiedlichen Aktionen - nicht nur in Deutschland, sondern weltweit wird dem beliebten Produkt eine ganz besondere Geburtstagsparty bereitet.



