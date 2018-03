Nachdem ein Hundewelpen auf einem United-Flug verstorben ist, steht die Airline wieder in der Kritik. Konzernchef Munoz zeigt nun Reue.

Nach dem Tod eines Hundewelpen in einem Flugzeug-Gepäckfach hat United-Airlines-Chef Oscar Munoz Fehler eingeräumt. "Wir haben es letzte Woche falsch gemacht", sagte er am Mittwoch (Ortszeit) in Chicago. "Das hätte nie passieren dürfen. Wir nehmen das sehr ernst." Trotz Kritik will die US-Fluggesellschaft weiterhin Tiere befördern. Eine Französische Bulldogge war Mitte März auf einem United-Flug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...