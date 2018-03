Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), einer der führenden internationalen Spezialisten im Bereich digitaler Finanztechnologie, hat gemeinsam mit seinem Lösungspartner Travel Easy einen weiteren Kunden für Alipay gewonnen. Zusammen mit Travel Easy, einem der führenden Anbieter touristischer Services zwischen Europa und China, bietet Wirecard europäischen Händlern nun einen integrierten Zahlungs- und Marketingansatz für Alipay an, Chinas beliebteste Bezahlmethode. Durch die Partnerschaft mit Travel Easy können Händler ihr Spektrum an Value-Added-Services ausweiten, indem sie eine automatische 100-prozentige Rückerstattungen der Mehrwertsteuer für chinesische Kunden an der Verkaufsstelle integrieren.

Der jüngste Neuzugang der Kooperationspartner ist MCM, eine Traditionsmarke für Luxuswaren im Bereich Reisegepäck und Accessoires. Wirecard wird Chinas führende mobile Bezahllösung über die neue digitale ...

