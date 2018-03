Bei der heutigen Pressekonferenz hat Vienna Insurance Group-CFO Martin Simhandl dargelegt, dass der Anteil an der S Immo in Höhe von 10 Prozent einer Überprüfung bzw. Neubwertung unterzogen wird. Hintergrund ist die bevorstehende Fusion von Wiener Städtischer und s Versicherung. Entweder wird behalten oder verkauft, so der CFO.

