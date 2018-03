RTL, Pro Sieben Sat.1 und United Internet starten eine deutsche Alternative zum Facebook-Button. Beim Log-in soll damit der Datenschutz zunehmen.

Eine neue Allianz deutscher Medienunternehmen hat einen digitalen Generalschlüssel für ihre Netzangebote entwickelt. "European netID Foundation" heißt die Log-In-Allianz der Mediengruppe RTL Deutschland, Pro Sieben Sat.1 und United Internet mit den Marken Web.de und GMX.

Webseiten in Europa sollen ihren Nutzern einen sicheren und datenschutzkonformen Log-in bieten können, heißt es in einer Mitteilung am Donnerstag. Wie die Konzerne mitteilen, wird die European netID Foundation für die Einhaltung und Weiterentwicklung des Standards sorgen.

Die Daten-Allianz netID ist die zweite derartige Initiative aus Deutschland: Mit Verimi haben sich 2017 ebenfalls zehn Unternehmen aus unterschiedlichen Industrien zusammengetan, um eine zentrale Identitäts- und Datenplattform aufzubauen. Mit einer einzigen Anmeldung erhalten Nutzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...