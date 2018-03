Die Constantin Medien AG hat die Gelder zur vollständigen Rückzahlung ihrer am 23. April 2018 auslaufenden 7,0%-Unternehmensanleihe 2013/18 in trocknen Tüchern. Möglich macht's die Teilveräußerung von Aktien der Highlight Communications AG (HLC) an die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) im Wege einer umfassenden Umstrukturierung der jeweiligen Konzernbeteiligungen. So habe der Münchner Medienkonzern ...

