Mit einem Lifetime-Volumen von mehr als 47 MioEUR hat die Rheinmetall Automotive gehörende Konzerntochter KS Kolbenschmidt jetzt den ersten Auftrag für Kolben mit der neuesten Kolbentechnologie Liteks 4 erhalten.

Auftraggeber ist ein Joint Venture eines großen, international tätigen Automobilherstellers mit einer der führenden chinesischen Unternehmensgruppen.

Die Komponenten sind für den Einsatz in einem neuen vierzylindrigen Ottomotorenmodell mit 1,5 Litern Hubraum und einer Leistung von nahezu 150 Kilowatt bestimmt. Der Produktionsstart ist für Herbst 2021 geplant. Hergestellt werden die Leichtbaukolben "local for local" im neu erbauten Kolbenwerk in Chongqing. Das Werk gehört zum 1997 gegründeten chinesischen Joint Venture Kolbenschmidt Huayu Piston Co. (KSHP), vormals bekannt als Kolbenschmidt Shanghai Pistons, und wurde erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...