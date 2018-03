Die Biotest Gruppe (ISIN: DE0005227235) hat im Geschäftsjahr 2017, unter Berücksichtigung der Ergebnisse des US-amerikanischen Geschäfts, das im Jahr 2017 noch zur Biotest Gruppe gehörte, die im April 2017 nach dem Humanalbumin-Rückruf angepasste Ergebnisprognose erfüllt. Das EBIT der fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereiche erreichte 18,0 Mio. EUR (Vorjahr: -21,5 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse der fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereiche summierten sich für das Geschäftsjahr 2017 auf 541,2 Mio. EUR (Vorjahr: 610,4 Mio. EUR).

Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 378,1 Mio. EUR. Dies entspricht einem Rückgang um 7,3 % gegenüber dem Vorjahr, in dem Umsätze in Höhe von 408,0 Mio. EUR erzielt wurden. Das EBIT in den fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf -9,3 Mio. EUR nach 35,2 Mio. EUR im Vorjahr. ...

