Die Geschäftszahlen von 1&1 Drillisch wurden heute äußerst negativ aufgenommen an der Börse: Die Aktie fällt um über 10% in den Keller auf ein neues 6-Monats-Tief. Die DZ Bank hat die United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch aus Bewertungsgründen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, aber den fairen Wert auf 69 Euro belassen. Analyst Karsten Oblinger verwies in einer am Donnerstag...

