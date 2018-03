Hamburg - Zalando-Aktienanalyse von Analystin Michelle Wilson von der Privatbank Berenberg: Michelle Wilson, Analystin der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Online-Modeversandhauses Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) Der Aktienkurs des Berliner Unternehmens habe in den letzten 12 Monaten um 29% zugelegt, während die Umsatzprognosen für das Geschäftsjahr 2019 um 2% gestiegen seien, die EBIT-Prognosen um 33% und die FCF-Prognosen um 89% gesunken seien, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie.

