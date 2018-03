FMW-Redaktion

Gab es jemals einen so eindeutigen Grund für einen Vorstandschef einer Aktiengesellschaft, seinen Aktienkurs brutal nach oben zu pushen? Nein, was die Aktionäre von Tesla jetzt beschlossen haben, ist der blanke Wahnsinn. Tesla-Chef und 20%-Aktionär Elon Musk pusht die Aktie schon jetzt von Quartal zu Quartal.

Egal wie gruselig und grottig die Zahlen ausfallen, egal wie viel Cash verbrannt wird, egal wie oft die Produktionsziele verfehlt werden. Elon Musk sieht alles positiv, alles werde total super. Erst im Januar sagte er, dass er richtig optimistisch sei. Die Tesla-Aktie habe nämlich das Potenzial innerhalb von zehn Jahren den Wert von einer Billion Dollar zu erreichen.

Gigantische Zahlen bei Tesla

Ja, bei Tesla ist alles gigantisch, vor allem die realen Verluste, und der Verdienst von Elon Musk. Nur die Absatzzahlen, die sind winzig. Gestern genehmigte die Hauptversammlung Elon Musk konkret eine weitere Vergütung in Aktienoptionen in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar. Dient das wohl erst mal als aktueller Anreiz? Nicht, dass Musk den Spaß am Arbeiten verliert.

Diese 2,6 Milliarden Dollar bekommt er aber nur, wenn er in den nächsten Jahren 12 Zwischenziele zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...