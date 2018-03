In Kürze können wieder Anteile am offenen Immobilienfonds Leading Cities Invest aus dem Hause KanAm erworben werden. Mit dem eingesammelten Geld soll ein weiteres Objekt ins Portfolio aufgenommen werden.Bislang befinden sich zwölf Objekte an fünf Standorten (Hamburg, Frankfurt am Main, München, Paris und Brüssel) im Portfolio des offenen Immobilienfonds Leading Cities Invest (ISIN: DE0006791825). Investiert wird weltweit in den Metropolen, um so von der steigenden Stadtlust zu profitieren. Das Immobilienportfolio ist zudem über die Nutzungsarten Einzelhandel/Gastronomie, Hotel, Arztpraxen/Medizinische Dienstleistungen, Büro und Freizeit gestreut.

