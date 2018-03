Düsseldorf/Frankfurt (ots) -



Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) und die sportwetten.de GmbH haben sich zu einer langfristigen Partnerschaft zusammengeschlossen. Der in Düsseldorf ansässige Wettanbieter wird die Volleyballfans auf den digitalen Kanälen und mit Promotion bei den Heimspielen der Hallen-Nationalmannschaften, sowie auf der Techniker Beach Tour aktivieren.



Das Leistungspaket enthält umfangreiche Aktivierungsrechte bei allen Heimspielen der Hallen-Nationalmannschaften (Männer und Frauen) und auf der gesamten Techniker Beach Tour inklusive der Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand. Neben dem Recht zur offiziellen Nutzung des DVV- und Techniker Beach Tour Logos wird sportwetten.de die Bezeichnung "Offizieller Wettpartner des Deutschen Volleyball-Verbandes" tragen.



Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de GmbH: "Wir betrachten uns innerhalb dieser Partnerschaft als "Challenger Brand". Wir möchten gemeinsam mit dem DVV wachsen und gängige Marketing-Strategien ausbauen und weiterentwickeln. Die emphatische Verbindung zu den Fans und der gegenseitige Austausch, persönlich am Promotionstand oder digital über Social Media, soll als strategischer Motor genutzt werden. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem DVV den nächsten wichtigen Schritt in unserer noch jungen Firmengeschichte gehen können."



Jörg Ziegler, Generalsekretär des DVV: "Mit sportwetten.de gewinnen wir einen verantwortungsbewussten, kreativen und innovativen Partner im Bereich Sportwetten. Auf die Volleyball-Fans maßgeschneiderte Konzepte machen diese Partnerschaft besonders, weshalb wir uns auf eine spannende gemeinsame Zukunft freuen."



Arne Dirks, Geschäftsführer der Deutschen Volleyball Sport GmbH, der Vermarktungsagentur des DVV, ergänzt: "Mit sportwetten.de haben wir einen Partner gefunden, der konsequent auf die Spitzensportarten Hallen- und Beach-Volleyball setzt und damit ein starker Unterstützer beider Sportarten wird."



Über sportwetten.de:



Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mit Cashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacher zusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. Seit Kurzem fungiert Ex-Fußballprofi und Kultfigur Ansgar Brinkmann als Werbebotschafter für die Marke und unterstreicht damit den Claim "Setzt auf Spaß!".



