Die Schweizer Großbank UBS Munich Re nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand auf "Neutral" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. Er sei überrascht gewesen, dass ein Großteil der geplanten Wachstumsambitionen sich auf das weiter wettbewerbsintensive, landseitige traditionelle Rückversicherungsgeschäft in den USA beziehe, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings sei er beruhigt gewesen, dass es keine Änderung in den Aussagen rund um die Reserven gegeben habe./ck/la Datum der Analyse: 22.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0055 2018-03-22/15:07

ISIN: DE0008430026