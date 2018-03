In unserem heutigen Interview durften wir unsere "Fünf-Fragen" an Herrn Dr. Werner Lanthaler, CEO der Evotec AG (ISIN: DE0005664809), stellen.

Frage 1: Was sind die wichtigsten Ziele Ihres Unternehmens für die nächsten 12 Monate?

Aufgrund unseres hybriden Geschäftsmodells, das wir weiter konsequent verfolgen werden, haben wir uns vielfältige Ziele gesetzt. Zunächst wollen wir Umsatz und Gewinn weiter signifikant steigern (eine konkrete Guidance legen wir mit Veröffentlichung der Jahreszahlen 2017 am 28. März vor). Eine wichtige Zielsetzung wird die vollständige Integration von Aptuit sein, hier erwarten wir für 2018 schon deutliche Cross-Selling Synergieeffekte. Unsere Partner haben sehr positiv auf das signifikant erweiterte Serviceangebot reagiert, durch diese Akquisition können wir nun die vollständige Bandbreite in der Wirkstoffforschung und darüber hinaus anbieten. Wir erwarten weitere Fortschritte unserer Partner in der klinischen Pipeline, möchten unser Portfolio und Beteiligungen an vielversprechenden Start-Ups weiter ausbauen, gehen davon aus weitere Meilensteinzahlungen und wichtige Entwicklungsschritte in unseren Produkt-Allianzen zu erreichen und haben uns vorgenommen mehrere neue strategische Innovationsallianzen abzuschließen.

Frage 2: Welchen Einfluss haben politische Entwicklungen auf Ihr Unternehmen? Was ist für Ihr Unternehmen die wesentlichste (egal ob positiv oder negativ)?

Insgesamt gesehen sind wir relativ unabhängig von politischen Entwicklungen. Neue, innovative Medikamente werden dringend benötigt und der Ende dieses Trends ist noch lange nicht absehbar, gerade wenn wir uns vor Augen halten, dass es auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...