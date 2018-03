Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Munich Re nach den am 15. März vorgelegten Zahlen von 210 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die ungünstige Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten des Rückversicherers werde durch die sehr konservativ bemessenen Reserve-Puffer überkompensiert, schrieb Analyst Thomas Seidl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem wegen geänderter finanzieller Anreiz für das Management rechnet er künftig mit allgemein höheren Ausschüttungen./ck/la Datum der Analyse: 22.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0056 2018-03-22/15:20

ISIN: DE0008430026