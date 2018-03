Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 66 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Sebastian Satz reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnprognosen für den Spezialchemiekonzern in diesem und dem nächsten Jahr. Zwar gebe es eine gewisse Chance, dass das Management seine Ziele im laufenden Jahr anheben könnte. Gleichwohl seien andere Branchenwerte attraktiver bewertet./la/bek Datum der Analyse: 22.03.2018

