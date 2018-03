GBC AG unterstützt Hannover Blockchain Meetup#5 am 18. April 2018 und trägt zur Transparenz in der Szene bei DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Kooperation/Konferenz GBC AG unterstützt Hannover Blockchain Meetup#5 am 18. April 2018 und trägt zur Transparenz in der Szene bei 22.03.2018 / 15:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. CORPORATE NEWS GBC AG unterstützt Hannover Blockchain Meetup#5 am 18. April 2018 und trägt zur Transparenz in der Szene bei Augsburg/Hannover, 22. März 2018 - Die GBC AG unterstützt erneut das Hannover Blockchain Meetup als Sponsor. Bereits zum fünften Mal wird sich am 18. April 2018 in Hannover die Blockchain-Szene treffen, um über die aktuellen Technologie-Trends zu diskutieren. Das Programm füllen erneut nationale und internationale Unternehmen, die mit ihren Blockchain Anwendungen und Initial Coin Offerings (ICO) die Teilnehmer inspirieren werden. Für die Veranstaltung haben sich bereits über 190 Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet angemeldet und es sind nur noch wenige Tickets über www.eventbrite.de/e/hannover-blockchain-meetup5-tickets-43828380867 erhältlich. "Wir freuen uns, erneut das Blockchain Meetup in Hannover zu unterstützen", sagt Manuel Hölzle, Chefanalyst der GBC. "Fintech, Blockchain und ICOs sind in der Wirtschaft und am Kapitalmarkt angekommen. Wir als Research- und Investmenthaus wollen zur Transparenz im Markt beitragen." GBC covert derzeit verschiedene Unternehmen aus dem Fintech-Bereich, wie BIG Blockchain Intelligence Group Inc., Fintech Group AG, Finlab AG, JDC Group AG oder auch MyBucks SA. Im laufenden Jahr sollen weitere Analysen zu Unternehmen aus dem Blockchain- und Fintech-Universum folgen und auch die sehr erfolgreiche Themenstudie GBC Best of Fintech wird um den Blockchain/Crypto-Bereich erweitert. Folgende Unternehmen und Projekte werden auf dem Hannover Blockchain Meetup präsentieren: Bloxolid GmbH, Dr. Cord Burchard (Region Hannover) CoinAnalyst.tech, Pascal Lauria (Frankfurt) CryptoGlobal Corp., James Millership (Toronto) Grapevine World GmbH, Wernhard Berger (Wien) ICO-Deals.com, Felix Puller (Berlin) Stryking Entertainment GmbH, Hong Thieu (Berlin) "In den vergangenen Monaten hat sich das Interesse für die Blockchain Technologie stark verändert. Der Kenntnisstand unserer Gäste hat deutlich zugenommen und wir stolz darauf, mit unseren Veranstaltungen einen Beitrag dazu geleistet zu haben. Wir ziehen mit unserem attraktiven Format am Standort Hannover nationale und internationale Gäste sowie Referenten an," so Mario Hose, Vorstand des Veranstalters Apaton Capital AG. Solange das Kontigent reicht, sind Anmeldungen noch unter folgendem Link möglich: www.eventbrite.de/e/hannover-blockchain-meetup5-tickets-43828380867 Pressekontakt GBC AG Tel.: +49 (0)821 241133-0 Email: office@gbc-ag.de Über GBC AG Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland. Der Fokus liegt auf Small & MidCap Unternehmen. Die GBC AG bietet in Ihrem Leistungsspektrum Unternehmensanalysen & Research, Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatungen sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance. 22.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 667717 22.03.2018

