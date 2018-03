Personal Cloud Platform und Lösungen bieten einen agnostisch sicheren Content-Speicher für Verizon Cloud-Abonnenten

Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ:SNCR), ein globaler Markführer und Vorreiter für Cloud-, Massaging-, Digital- und IoT-Produkte, kündigte heute an, seine bestehende Vereinbarung mit Verizon bezüglich Verizons Cloud-Lösung für seine drahtlosen Kunden um zusätzliche fünf Jahre zu verlängern. Die Personal Cloud Platform und Lösungen von Synchronoss werden Verizons Kunden weiterhin einen einfachen, sicheren Zugang zu allen persönlichen Inhalten geben, einschließlich Fotos, Videos, Nachrichten und mehr, von jedem Gerät aus.

"Wir freuen uns, unseren Vertrag mit einem unserer längsten und wertvollsten Kunden zu verlängern", sagte Glenn Lurie, Präsident CEO bei Synchronoss. "Die voll agnostische und sichere Personal Cloud-Lösung von Synchronoss hält ein hohes Vertrauensniveau seitens Kunden in unsere Betreiber aufrecht, indem ihre gegenseitige Nachfrage nach zusätzlichem Speicher und Kapazitäten direkt gedeckt wird."

Synchronoss ist der weltweit führende Anbieter von Betreiber-Cloud-Lösungen, mit mehr als 160 Millionen Menschen, die derzeit die Synchronoss Personal Cloud-Lösung nutzen, um Daten aus Geräten und Betriebssystemen zu sichern, wiederherzustellen, darauf zuzugreifen und zu teilen. Die Synchronoss Personal Cloud-Lösung gibt Betreibern die Möglichkeit, dass Abonnenten ihr digitales, persönliches und Familien bezogenes Leben an einem Ort zusammen bringen, indem sie das Wichtigste privat und sicher abspeichern und darauf von jedem Gerät aus zugreifen können.

Über Synchronoss

Synchronoss transformiert die Art, in der Unternehmen Umsätze generieren, Kosten senken und ihre Abonnenten mit Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Produkten begeistern, wobei hunderte Millionen Abonnenten rund um den Globus unterstützt werden. Die sicheren, skalierbaren und bahnbrechenden Technologien von Synchronoss, vertrauensvolle Partnerschaften und talentierte Menschen verändern die Methoden, mit denen Kunden aus den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation ihr Geschäft ankurbeln. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.synchronoss.com.

