Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Porsche SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Statt direkt in den Autobauer Volkswagen (VW) zu investieren, bevorzuge er weiterhin ein indirektes Engagement über die Aktien des VW-Großaktionärs Porsche SE, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die steigende Dividende und die höhere Transparenz bezüglich der rechtlichen Risiken dürften dafür sorgen, dass sich der Holding-Abschlag der Porsche-Papiere verringert./la/ck Datum der Analyse: 22.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0066 2018-03-22/15:43

ISIN: DE000PAH0038