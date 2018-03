Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Bayer nach der an Bedingungen geknüpften Zustimmung der Europäischen Kommission zur Übernahme von Monsanto auf "Halten" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Die Auflagen der Kommission entsprächen im wesentlichen den Erwartungen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Genehmigung des Deals auch in den USA halte er für wahrscheinlich./bek/mis Datum der Analyse: 22.03.2018

