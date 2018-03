Bad Marienberg - Vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs heute (Donnerstag) und Freitag in Brüssel hat sich EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström zuversichtlich gezeigt, dass hohe US-Zölle auf Stahl und Aluminium aus der EU noch abgewendet werden können, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

