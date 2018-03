Im Handelskonflikt mit den USA könnten bereits am frühen Freitagmorgen die Stahlzölle in Kraft treten. Für ThyssenKrupp und Salzgitter könnte dies zum Problem werden, wenn dadurch der europäische Markt mit Stahl aus Asien geflutet wird. Die EU hat aber an einer Lösung gearbeitet.

