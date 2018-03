Salesforce (WKN:A0B87V) hat Anfang 2018 den Analysten mitgeteilt, dass es sich ein neues Ziel gesetzt hat, welches es in 16 Jahren erreichen will. CEO Marc Benioff & Co. sind dafür bekannt, hochgesteckte Ziele zu haben, aber dieses Ziel ist vielleicht das bisher schwierigste.



Salesforce teilte den Analysten mit, dass sein Ziel darin besteht, bis 2028 einen Jahresumsatz von 40 Milliarden US-Dollar und bis 2034 von 60 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Dieser zweite Wert würde eine Steigerung von fast 500 % gegenüber dem Umsatz von 10,5 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2018, das Ende Januar endete, und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...