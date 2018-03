Die Frachtfluglinie Lufthansa Cargo sieht nach gelungener Rückkehr in die Gewinnzone kein Ende ihres Höhenflugs. "Seit September 2016 hatten wir nur profitable Monate, einschließlich März", sagte der Chef der Lufthansa-Tochter , Peter Gerber, am Donnerstag in Frankfurt. Die Hochphase werde irgendwann enden, aber dafür gebe es derzeit keine Anzeichen. Im November brachte die Airline einen vorübergehend stillgelegten Frachtflieger vom Typ MD-11 zurück in die Luft. "Der Plan ist, das Flugzeug weiter im Dienst zu lassen", sagte Finanzvorstand Martin Schmitt.

Insgesamt ist Lufthansa Cargo derzeit mit zwölf alten MD-11 und fünf neuen Frachtern vom Typ Boeing 777 unterwegs. Das Management sucht nach neuen oder gebrauchten Boeing 777, um alle alten Maschinen bis zum Jahr 2025 zu ersetzen. Die Boeings sind am Markt aber derzeit schwer zu bekommen. Weil die MD-11 kleiner ist, brauche es für die gleiche Kapazität etwa sieben Boeing 777, sagte Gerber. Auf eine Vergrößerung der Flotte sei denkbar, wenn sich der Markt entsprechend entwickle. Rund die Hälfte der Fracht von Lufthansa Cargo wird in den Frachträumen der Passagierjets des Konzerns befördert./stw/he

