Manager von Goldfirmen schauen vor allem auf die Kosten. Denn die bestimmen, wie viel Gewinn der Bau einer Mine einbringt. Wir haben die günstigsten Jurisdiktionen der Welt zusammengefasst. Doch günstig bedeutet nicht immer auch sicher!

Was bedeutet AISC?

AISC - das sind die vier Buchstaben, für die sich Investoren in Goldfirmen am meisten interessieren. Denn diese"All-In Sustaining Cashcosts" stellen in einer Zahl dar, welche Produktionskosten ein Goldminer hat. Darunter fallen alle Kosten, die dauerhaft bei der Produktion von Gold anfallen. Im Regelfall werden die AISC in Unzen angegeben. Und je niedriger der Wert ist, desto höher ist die Gewinnmarge des Unternehmens. Die Formel zur Berechnung ist fest definiert und soll eine Vergleichbarkeit der Kosten zwischen verschiedenen Unternehmen ermöglichen. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen:

Cash-Kosten: reine Abbau- und Verarbeitungskosten (Personal, Energie, Material) sowie Fixkosten der Mine wie Verwaltung, Pacht, Fuhrpark All-In-Cashkosten: Zu den Cash-Kosten werden nun die Kosten für die Exploration und Erschließung ...

