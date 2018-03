Die Wertpapierexperten der HSBC haben ihr Anlagevotum für die Aktien der Semperit von "Hold" auf "Buy" angehoben. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 25,0 auf 21,0 Euro gesenkt.

Die Zahlen für das Jahr 2017 sind unter den Erwartungen ausgefallen, schreibt das HSBC-Analystenteam rund um Richard Schramm. Auch das Management habe sich zutiefst unzufrieden mit den Jahresergebnissen gezeigt und Bereitschaft für drastische Maßnahmen hinsichtlich Umstrukturierungen und Portfolio-Optimierung signalisiert, hieß es in der Studie.

Die Analysten sehen dies jedoch als eine Gelegenheit für radikale Veränderungen. Eine Möglichkeit wäre ihrer Ansicht nach eine Ausgliederung der Sempermed-Sparte, die in den letzten Jahren eine enttäuschende operative Performance aufwies und für die die Experten keine Option auf eine schnelle Verbesserung sehen.

In Folge haben die HSBC-Experten zwar ihre Schätzungen für die Jahre 2018 und 2019 reduziert, blicken mit ihrem Bewertungsmodell aber über diese "Übergangsphase" hinaus und heben ihre Anlageempfehlung von "Hold" auf "Buy". Sie erwarten, dass Investoren in den kommenden Quartalen ebenfalls über diese Übergangsperiode hinaussehen und die Vorteile der laufenden Umstrukturierung einkalkulieren werden.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die HSBC-Analysten demnach für 2018 einen Verlust von 0,97 Euro. In den Folgejahren sehen sie jedoch bereits wieder ein positives Ergebnis von 0,73 bzw. 1,46 Euro je Aktie für 2019 und 2020. Für 2018 und 2019 wird außerdem keine Dividende erwartet, während die Experten für 2020 eine Ausschüttung von 0,40 Euro je Papier veranschlagen.

Am Donnerstagnachmittag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,36 Prozent bei 16,62 Euro.

Analysierendes Institut HSBC

