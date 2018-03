Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2018-03-22 / 16:12 Medienmitteilung vom 22. März 2018 *Entrepreneur-Fonds von Bellevue mit Lipper Awards ausgezeichnet* *Der BB Entrepreneur Europe Small sowie der BB Entrepreneur Switzerland, zwei Fonds der Entrepreneur-Familie, sind neben weiteren Auszeichnungen mit den Lipper Fund Awards 2018 prämiert worden. Bellevue Asset Management erhält damit erneut - nach 2017 - Auszeichnungen für ihre Entrepreneur-Anlagestrategien.* Bei den diesjährigen Lipper Fund Awards sind der BB Entrepreneur Europe Small Fonds (ISIN LU0631859229) sowie der BB Entrepreneur Switzerland (ISIN CH0023244368) erneut als beste Fonds in ihrer Fondskategorie in Europa bzw. in der Schweiz ausgezeichnet worden. Der BB Entrepreneur Europe Small gewann europaweit den Lipper Award in der Kategorie Aktien Europa Small & Mid Cap über den Zeitraum von fünf Jahren. Der BB Entrepreneur Switzerland konnte sich in der Kategorie Aktien Schweiz über den Zeitraum von drei Jahren durchsetzen. Die Lipper Awards sind Teil einer Reihe von weiteren Auszeichnungen. So erhielt der BB Entrepreneur Europe Small das Prädikat "herausragend" in der Kategorie Aktienfonds Europa im Rahmen des Deutschen Fondspreises, mit dem die drei besten Fonds gewürdigt werden. In der Auswertung des Finanzen Verlags im Bereich Europa/ Nebenwerte belegt der Fonds Platz 3. Bellevue Asset Management ist Pionier des Entrepreneur-Ansatzes. Die börsenkotierten Familien- bzw. eigentümergeführten Unternehmen werden mittels Fundamentalanalyse und Bottom-up-Stockpicking ausgewählt. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen und sehen diese als Bestätigung, unseren individuellen Entrepreneur-Ansatz weiter auszubauen, und als Ansporn, weiterhin über alle Fonds hinweg Spitzenleistungen zu erbringen", sagt Birgitte Olsen, Lead Portfolio Manager der Entrepreneur-Strategien. Eigentümer- bzw. familiengeführte Unternehmen zeichnen sich durch eine auf lange Frist angelegte Strategie aus, verfügen meist über sehr solide Bilanzen mit geringer Verschuldung und überdurchschnittlich hohen Eigenkapitalquoten. Dazu kommen eine schlanke und stetig optimierte Kostenstruktur sowie kurze Entscheidungswege, womit diese Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders flexibel agieren können. Im Gegensatz zu managergeführten Unternehmen denken sie in Generationen und nicht in Quartalen. Diese langfristige und nachhaltige Orientierung führt nachweislich zu stabileren und höheren Erträgen. Diesen Umstand macht sich Bellevue Asset Management zunutze. "Bei eigentümergeführten Unternehmen herrscht eine viel stärkere Identifikation mit dem Unternehmen vor. Auch das persönliche finanzielle Engagement wirkt sich positiv auf die Performance aus", resümiert Birgitte Olsen, die von Citywire mit dem höchsten Fund Manager Citywire Rating von AAA bewertet wird. Der BB Entrepreneur Europe Small Fonds, der in kleinkapitalisierte eigentümergeführte Unternehmen aus Europa mit mindestens 20% Stimmrechtsanteil für die Eigentümer investiert, konnte 2017 ein Wachstum von 29.0% verzeichnen. Der mehr als 300 Millionen Euro schwere Fonds vermochte in den vergangenen drei Jahren seine Benchmark um über 27% zu übertreffen (per 31.12.2017). Der Fonds ist von Morningstar mit fünf Sternen bewertet. Der BB Entrepreneur Switzerland konnte im vergangenen Jahr um 22.8% zulegen. Die Benchmark des 140 Millionen Franken umfassenden Fonds, der SPI, ist im gleichen Zeitraum um 19.9% gestiegen. *Für weitere Informationen:* Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 00, tch@bellevue.ch www.bellevue.ch [1] *Bellevue Asset Management* Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen schweizerischen Finanzgruppe mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. 